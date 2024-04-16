Они потребовали прекратить там бардак
В баунтовском посёлке Усть-Джилинда крайне недовольны работой сотрудницы почтового отделения. Местные жители поинтересовались, когда там прекратится «бардак».
- Работник почты хамит, орёт и ругается с посетителями и пенсионерами, не стесняясь в выражениях. Совсем нет делового этикета. Может задержать выдачу пенсии. Зимой и летом за ней очередь. Стоит на крыльце, запускает по одному – так разве положено по регламенту? Половину своих обязанностей вообще не выполняет. Люди не могут даже сделать денежные переводы, а получить их – тем более, – наябедничали сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».
В УФПС (управлении федеральной почтовой связи) Бурятии сообщили, что с начальником отделения провели беседу.
- Для помощи в работе и для обучения сотрудника подключили отдел по производственным процессам. Будем улучшать сервис и качество оказания услуг, – заверили баунтовцев, поблагодарив их за обращение.
В Бурятии сельчане наябедничали на сотрудницу почты
Общество, Фото:
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