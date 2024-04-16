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В Бурятии опубликовали видео взрывов льда на Селенге

В Бурятии опубликовали видео взрывов льда на Селенге
Общество, 
На сегодня в республике подтоплено более 470 участков

Сегодня на реке Селенга вновь провели взрывные работы. Они нужны, чтобы ослабить ледовые заторы, которые преграждают путь воде. Устранение затороопасных участков улучшит паводковую ситуацию.

Взрывные работы провели на участке Селенги от СНТ «Академия» до СНТ «Учитель». «В ближайшее время произведем ещё один взрыв», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Накануне вечером первые взрывные работы провели на Селенге в районе села Сотниково Иволгинского района. Тогда военнослужащие Восточного военного округа совершили подрывы восьми зарядов.



По последним данным, которые опубликовало правительство Бурятии, подтоплено более 470 приусадебных участков. Большинство из них – 420 – в СНТ «Колос» Прибайкальского района, куда большая вода хлынула этой ночью. Сотрудники МЧС провели ночную эвакуацию жителей, так как оказались затоплены не только участки, но и сами дома.

Ещё 35 подтопленных участков и 2 подтопленных дома – в улан-удэнском СНТ «Академия». 18 подтопленных участков – в микрорайоне Зелёная поляна в селе Сотниково.

Сегодня Селенга также пришла в улан-удэнский микрорайон Мостовой, где затопило один дом.

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