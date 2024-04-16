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В Бурятии за неделю выявили семь незаконных рубок

В Бурятии за неделю выявили семь незаконных рубок
Происшествия, 
Злоумышленники спилили более 115 кубов леса

На минувшей неделе в лесах Бурятии вновь обнаружили незаконные рубки. Всего там провели 348 рейдов и выявили семь нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ. Их зарегистрировали в Кабанском, Прибайкальском, Бичурском, Иволгинском, Баргузинском, Кяхтинском и Баунтовском районах

Пятерых злоумышленников уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 115 кубометров.

Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений. Кроме того, в республике зафиксировали четыре случая повреждения лесных насаждений и самовольного выкапывания деревьев: два – в Кабанском и по одному – в Селенгинском и Хоринском районах.

В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: за незаконную рубку деревьев грозит административная и уголовная ответственность. «Чёрные» лесорубы рискуют лишиться свободы на 7 лет.
черные лесорубы Лес РАЛХ

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