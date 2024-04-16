Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета
Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Майдар Дамбаев стал лауреатом стипендии правительства России для молодых деятелей культуры и искусства 2024 года от Союза театральных деятелей РФ.
Подать заявки на стипендию могли деятели до 35 лет. Приоритет отдается соискателям, которые, окончив столичные театральные вузы (Москвы и Санкт-Петербурга), работают на постоянной основе в региональных театрах России.
Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета, где он работает с 2021 года. Молодой деятель окончил Московскую государственную консерваторию в 2019 году.
- Очень рад, что мою работу оценили наградой такого высокого уровня. Стипендия для молодых деятелей культуры правительства России является одной из самых престижных. Подавали документы на стипендию в феврале этого года, очень помогли мне сотрудники отдела кадров театра оперы и балета, которые очень внимательно и скрупулёзно рассмотрели мои документы, - говорит Майдар Дамбаев.
Хормейстер из Бурятии стал лауреатом стипендии правительства России
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Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета
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