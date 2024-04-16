В Иркутской области в ДТП погиб водитель мотоцикла

Он съехал с дороги и опрокинулся



Вечером 15 апреля в Усть-Кутском районе Иркутской области погиб водитель мотоцикла. ДТП произошло на 514 километре автодороги «Вилюй», вблизи посёлка Ручей.



- Предварительно установлено, что 37-летний мужчина, управляя незарегистрированным мотоциклом «Иж Юпитер5», двигаясь из посёлка Ручей Усть-Кутского района, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда скорой помощи. 42-летний пассажир получил травмы



По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.



