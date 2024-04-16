Более 270 утерянных или забытых вещей возвращено пассажирам с начала года
С начала 2024 года пассажирам на ВСЖД возвращено более 270 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.
Чаще всего в вагонах оставляют предметы одежды, книги, телефоны и зарядные устройства к гаджетам. Эти вещи составляют более 80% от общего количества всех возвращённых вещей.
Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи: так, в первом квартале этого года пассажирам ВСЖД были возвращены горнолыжный шлем, деревянные часы с маятником, фотоаппарат и спицы для вязания.
- В этом году сервису Федеральной пассажирской компании для поиска забытых вещей исполнилось 5 лет. Он начал свою работу в марте 2019 года. За это время с его помощью в поездах дальнего следования компании найдено свыше 170 тысяч предметов, - сообщают в пресс-службе ВСЖД.
Забытые горнолыжный шлем, часы с маятником и спицы вернули пассажирам ВСЖД
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