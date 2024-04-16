В Забайкалье назвали лозунг, под которым будут праздновать День Победы

Концепцию празднования и программу Дня Победы представили на организационном комитете
День Победы в Забайкальском крае будут праздновать под лозунгом «Одна Родина – одна Победа».
Концепцию празднования и программу Дня Победы представили на организационном комитете под председательством губернатора Александра Осипова 15 апреля, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Празднование откроет парад Победы в 10.00 на площади Ленина в Чите. Далее жителей и гостей города ждёт полуденный выстрел на Титовской сопке, митинг памяти на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. В 14.00 в столицу Забайкалья прибудет поезд Победы, в это же время рядом с партизанской деревней в парке Победы пройдёт военно-историческая реконструкция.
Помимо этого, тематические площадки будут работать в разных точках города: в парке Дома офицеров, на Театральной площади, площади Труда, площадке около кинотеатра «Удокан», площади Декабристов, стадионе «Локомотив», рядом со спорткомплексом «Мегаполис-спорт».
Вечером 9 мая читинцев ждёт большой концерт и театрализованное представление на центральной площади города: с 16.00 до 19.00 кино-концерт «Время выбрало нас», с 19.00 до 22.00 театрализованный концерт «Одна Родина – одна Победа». Выступят приглашённые гости – российская певица, лауреат музыкального телепроекта «Голос» (12+) Валентина Бирюкова и заслуженный артист России, победитель шоу-проекта «Голос» Сергей Волчков.
Завершится празднование военным салютом в честь 79-й годовщины Победы.
Столицу Забайкалья к празднику украсят тематическими кубами: одна сторона будет посвящена медалям времен Великой Отечественной войны, на двух поверхностях будут изображены военные фотографии прошлых лет и современности. Ещё на одной стороне куба разместят открытки-поздравления для читинцев от детей Старобешевского района с Днем Победы.
Украсят город, помимо информационных кубов, растяжками и флагами. Из репродукторов будет звучать голос Юрия Левитана с фронтовыми сводками, а также песни времен Великой Отечественной войны.
Отметим, программу празднования Дня Победы в Улан-Удэ пока ещё не озвучивали.
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