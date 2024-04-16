В Бурятии Селенга продолжает топить дома

Паводковая ситуация в Бурятии остаётся сложной. Так, в Улан-Удэ этой ночью из-за затора льда на реке Селенга вода пришла в микрорайон Мостовой. Здесь затопило один дом.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне в Мостовой выезжал мэр Игорь Шутенков.
– Чтобы ослабить затор льда, силами 36-й армии и МЧС России произвели взрывные работы на реке Селенга. Силами администрации районов и волонтёрским движением оказываем необходимую помощь людям. Как уровень воды упадёт, будем помогать жителям откачивать воду и просушивать помещения, – сказал Игорь Шутенков после обхода подтопленных домов.
Сейчас спасатели помогают жителям поднять вещи в затопленном доме в Мостовом. Также проводится обход других участков. На месте дежурят спасатели.
В выходные в СНТ «Академия», который находится между рекой и железной дорогой, было затоплено 35 участков. Вода выше пола поднялась в двух домах. Ситуацию осложняет то, что в СНТ нет нормальной дороги. Автомобили проезжают через узкое техническое пространство под железной дорогой.
– Более 50 лет такого паводка не было. Семья у меня многодетная с маленькими детьми. Они уехали в город, но мы остальные здесь. Спасатели у нас дежурят круглосуточно, помогали поднять у нас вещи. Надеемся, что работы по льду помогут нам, – рассказала председатель СНТ «Академия» Вера Худякова.
По оценке зампредседателя комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрия Фёдорова, улучшение ситуации будет зависеть от погодных условий и от разрушений льда ниже по течению.
В субботу, 13 апреля, Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности на территории СНТ «Академия» и мкрн Мостовой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в целом по Бурятии на сегодня остаются подтопленными 473 приусадебных участка. До Мостового подтопления зафиксировали в СНТ «Академия» (Улан-Удэ), местности Зелёная поляна (Сотниково), СНТ «Колос» (Прибайкальский район). Эвакуированы 39 человек; из «Колоса» сотрудники МЧС выводили людей этой ночью.
Сегодня на Селенге вновь проведут взрывные работы для устранения ледовых заторов и улучшения паводковой ситуации.