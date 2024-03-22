Расправа произошла в доме в 112 микрорайоне
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который до смерти избил своего приятеля.
Расправа произошла 4 ноября 2023 года в квартире дома в 112 микрорайоне. В гости к мужчине пришёл его друг, и они принялись распивать алкоголь.
«По данным следствия, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расправа произошла в 112 микрорайоне
Мужчина предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч
Возгорание потушили примерно за час
Автоавария произошла около полуночи
Мужчина посчитал своё наказание чересчур суровым
Суд назначил ему штраф
Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет
Пожар произошёл на Новой Комушке
Мужчина является потребителем наркотических средств
Деньги он сразу же потратил
Зафиксировано 11 таких пожаров
Вором оказался 19-летний студент
Установлен печальный рекорд
Мужчина погиб в частном доме
К возгоранию привело короткое замыкание построек