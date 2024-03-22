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Улан-удэнец до смерти избил своего гостя

Улан-удэнец до смерти избил своего гостя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Расправа произошла в доме в 112 микрорайоне

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который до смерти избил своего приятеля.

Расправа произошла 4 ноября 2023 года в квартире дома в 112 микрорайоне. В гости к мужчине пришёл его друг, и они принялись распивать алкоголь. 

«По данным следствия, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. 
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