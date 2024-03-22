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В Бурятии водитель заперся в машине от сотрудников ДПС

В Бурятии водитель заперся в машине от сотрудников ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд назначил ему штраф

Суд назначил штраф жителю Бурятии, который заперся в машине от сотрудников ДПС и отказывался выходить.

Инцидент произошёл в Иволгинском районе. Дорожные полицейские решили проверить автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако он сперва проигнорировал требование, и автомобиль проехал дальше.

Остановился водитель только после требования через громкоговоритель.

Когда инспектор ДПС подошёл к водительской двери и попросил предоставить документы, водитель повёл себя довольно странно. Он заблокировал двери, запершись в салоне. И молчал и никак не реагировал на многочисленные требования открыть двери и пройти в служебный автомобиль.

В итоге на мужчину составили протокол об оказании неповиновения законным требованиям сотрудника полиции.

- Судом С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ему назначении административный штраф в размере 3 000 рублей, - сообщила пресс-служба Иволгинского районного суда.

Постановление вступило в законную силу
ГИБДД неповиновение

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