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В Улан-Удэ мстительный таксист обокрал пассажира

В Улан-Удэ мстительный таксист обокрал пассажира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный пассажир лишился барсетки

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу барсетки у 31-летнего горожанина. Вором оказался водитель такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Преступление произошло 3 февраля. Мужчина возвращался на такси домой из бара. Будучи сильно пьяным, он забыл в салоне свою сумку.

Пропажу обнаружил лишь на следующий день и, не помня обстоятельств случившегося, заявил в полицию.

Когда оперативники задержали 25-летнего таксиста, он признался в краже. Водитель рассказал, что барсетку с телефоном и беспроводными наушниками он похитил в отместку пассажиру, который не расплатился за поездку. Пассажир пообещал подняться в квартиру за деньгами и вернуться, но в течение получаса так и не пришёл.

- Забытую в салоне сумку таксист забрал в счёт понесённого ущерба. Он продал в точку по ремонту сотовых телефонов обнаруженный в ней гаджет, а от остального избавился, - уточнили в МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.

Из точки скупки полицейские изъяли украденный телефон. Остальную сумму ущерба вор возместил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. 
кража такси

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