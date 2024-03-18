Ранее оснований для признания дома аварийным не установили
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного жилого дома на улице Лебедева, 13А. Видео с места опубликовал в своём Telegram-канале телеканал «Тивиком». Отмечается, что инцидент произошёл после того, как подвал ранее залило кипятком из-за того, что прорвало трубу.
Подробности приводятся в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Местные жители рассказали, что подвал затопило ещё в начале зимы. Многим тогда пришлось покинуть квартиры из-за плесени и сырости.
«Воду, в конце концов, откачали, все вернулись обратно и собрались писать жалобы и подавать в суд на виновников аварии, требовать компенсацию за ремонт. Сегодня жители получили дополнительный стимул к действиям: лопнула стена на первом этаже», - говорится в сообщении.
Инцидент прокомментировали в комитете городского хозяйства. Там сообщили, что ранее специалисты обследовали этот многоквартирный дом и оснований для признания его аварийным не установили.
- В настоящее время комитетом городского хозяйства заключен контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания многоквартирного дома по ул. Лебедева, 13. Срок по контракту – 29 марта, - уточнили в КГХ.
После разработки проектно-сметной документации будут установлены источник финансирования и проведены восстановительные работы.
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Происшествия, Фото:
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