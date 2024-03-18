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В Иркутской области вор на месте преступления поел, растопил печь и уснул

В Иркутской области вор на месте преступления поел, растопил печь и уснул
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
С рассветом вор ушёл из дома с чужими вещами

В городе Черемхово полицейские задержали подозреваемого, который на месте преступления поел, растопил печь и лёг спать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратился 74-летний местный житель, из дома которого украли имущество на общую сумму больше 20 тысяч рублей.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изучила обстановку. Всё указывало на то, что злоумышленник проник в жилой дом через окно и провёл вечер в жилище. Затем он вынес личные вещи – видеокамеру, палатку, посуду, запчасти от автомобиля и другие предметы.

Опытные сыщики в кратчайший срок установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался ранее судимый за кражи 40-летний иркутянин.

 

Задержанный не стал отрицать причастность к случившемуся. Он пояснил, что в Черемхово находился проездом и не знал, где переночевать. Вскоре злоумышленник заметил частный дом, возле которого не было следов присутствия людей. Он забрался в дом, растопил печь, поужинал найденными продуктами и лёг спать. Ранним утром спрятал часть вещей недалеко от дома, а остальное взял с собой и направился в центр Черемхово, чтобы продать. Там его и задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

кража

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