Эпицентры обоих находились в горах
На севере Бурятии за сутки произошло два землетрясения. Данные приводятся на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Первый подземный толчок зафиксировали 13 марта в 10:37 по местному времени в Северо-Байкальском районе. Магнитуда землетрясения составила 3. Эпицентр находился в горах.
Второе землетрясение произошло 13 марта в 17:31, на этот раз – в соседнем Муйском районе. Подземный толчок был магнитудой 3,7. Эпицентр – также в горах, в 15 километрах от посёлка Северомуйск.
О каких-либо последствиях сейсмособытий не сообщалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта землетрясение произошло в акватории Байкала, в 57 километрах западнее посёлка Усть-Баргузин.
На севере Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иск о возмещении ущерба подала транспортная прокуратура
Его заметили в центре города
Он был пьян
Автомобилист выехал на «встречку»
Эпицентры обоих находились в горах
У них сломался автомобиль
Через некоторое время убийца пришёл с явкой с повинной
Буйного пациента утихомирили только росгвардейцы
Компенсацию взыскали судебные приставы
Пожар произошёл в квартире
Она перевела аферисту 40 тысяч рублей
Пострадавшего спасли приехавшие пожарные
Мужчину убедили фото и видео от продавца
Он также купил поддельные права
Они пытаются выманить деньги у предпринимателей