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В прибрежном селе Бурятии сошла лавина

В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Снег завалил трассу в Истоке

В прибайкальском селе Исток сошла лавина. Всё произошло два дня назад, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Снежная масса завалила дорогу, которую уже расчистили. Обошлось без пострадавших.

В единой дежурно-диспетчерской службе отметили, что в прибрежной части района уже несколько дней продолжаются снегопады, а это осложняет работу техники. На днях прибайкальцы даже взывали к властям вызволить их из снежного плена.

Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с гор со скоростью в 20-30 м/с. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов. Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде.

Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды. Вес лавины может достигать десятков и даже сотен тонн.
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