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В Бурятии начали внедрять муниципальный инвестиционный стандарт

В Бурятии начали внедрять муниципальный инвестиционный стандарт
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике решат проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах

В Бурятии стартовало внедрение муниципального инвестиционного стандарта (МИС), который поможет улучшить качество работы с инвесторами. Как пояснили в министерстве экономики РБ, в 2022 – 2023 годах в субъектах России был внедрён региональный инвестиционный стандарт, призванный унифицировать работу с инвестиционными проектами по всей стране. Теперь начинается работа по тиражированию созданных подходов работы с инвесторами на конкретные территории.

- Любые инвестиции осуществляются в муниципальных образованиях. Уровень местных команд и систем работы с инвесторами очень разный. Для этого нужен минимальный набор требований к муниципалитетам. Необходимо понять, позволяют ли те же градостроительные планы принимать инвестиционные решения. Начиная с крупных городов, преференциальных зон предстоит выделить типовые проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах, — заявил Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства республики.

В рамках МИС будут предприняты следующие мероприятия:
- на сайтах муниципалитетов появится информация для инвесторов: инвестиционные площадки и приоритетные проекты, «историях успеха» и меры поддержки и т.д.;
- будет разработан инвестиционный профиль муниципального образования: то, на чем «специализируется район», какие проекты здесь наиболее перспективны и др.;
- появится информация о представителе администрации района, ответственном за работу с инвестором (инвестиционный уполномоченный);
- будет создан совещательный орган при главе местной администрации;
- будет разработан и внедрён регламент сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющий схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления;
- результат работы с инвесторами в районе ляжет в оценку эффективности деятельности главы местной администрации и уполномоченного по инвестициям;
- будет разработан механизм обратной связи между инвесторами и властью: соцсети, «красные кнопки», горячие линии и др.;
- глава местной администрации, уполномоченный по инвестициям и ответственные сотрудники администрации пройдут обучающие программы и профессиональную переподготовку по работе с инвесторами.

Напомним, что о внедрении муниципального инвестиционного стандарта в районах Бурятии говорилось почти 10 лет назад – в 2014 году.
Бурятия экономика инвестиции

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