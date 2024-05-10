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В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон

В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Щучка примет кубок региона по ловле спиннингом

1 июня в Бурятии разыграют кубок республики в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Турнир проведут в Селенгинском районе, на озере Щучье, в окрестностях базы БГУ. Место сбора участников: 51.413054,106.528859

Кубок состоится в лично-командном зачёте. В составе команды должно быть три человека. Заявки принимаются до 29 мая включительно.

Как сообщает федерация рыболовного спорта РБ, соревнования пройдут одним днём в два тура. Тур будет из трёх периодов по 45 минут, перерыв между периодами 15 минут.

Программа соревнований

8:00-08:40 - Сбор участников. Собрание капитанов. Жеребьёвка
8:40-08:50 - Открытие соревнований
9:00-12:15 - Первый тур
12:30-14:30 – Перерыв
14:40-18:05 - Второй тур
18:05-19:00 - Подсчёт, подведение и объявление результатов. Награждение победителей

Возрастное ограничение: 6+.
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