Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль

Участники мероприятия поднимутся на гору Мунку-Сардык



С 28 апреля по 1 мая в Окинском районе Бурятии пройдёт XIV горный фестиваль «Мунку-Сардык-2024». Мероприятие проводится с целью увековечивания памяти победы в Великой Отечественной войне и пропаганды здорового образа жизни и туризма.



- Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. В связи с этим, каждый человек, находящийся в этом районе с 29 апреля по 1 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - сообщили в федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



Программа фестиваля



28 апреля – заезд и размещение участников

19:00 - Начало регистрации и подтверждение предварительной регистрации участников горного фестиваля и участников фрирайд-лагеря «Мунку-Сардык-2024» (место слияния р. Белый Иркут и р. Могувек, район «Стрелки»).



29 апреля

8:00-10:00 - Открытие фестиваля (место слияния р. Белый Иркут и р. Могувек, район «Стрелки»). Начало восхождения участников на вершину г. Мунку-Сардык.

20:00-21:00 – Круглый стол с представителями турклубов, гидов-проводников, ТПП «Окинский район», спортивными федерациями, представителями МЧС на тему развития комфортного и безопасного туризма в районе г. Мунку-Сардык. Презентация проекта «Горы зовут». Обсуждение предложений по проекту.

21:00 - Судейская коллегия и мандатная комиссия соревнований по скоростному восхождению в лагере организаторов.



30 апреля

6:00- 19:00 - Восхождение участников на вершину г. Мунку-Сардык.

8:15 - Старт соревнований по скоростному восхождению «Вертикальный километр».

15:00-17:00 – Соревнования по бордекроссу и ски-кроссу (в районе нижнего участка ледопада р. Белый Иркут).

19:00-20:30 - Торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований и участников восхождения.



1 мая – выезд участников

11:00-13:00 - Молебен почитания Бурэн-Хана – хозяина священной горы Мунку-Сардык «Бүрэн Хаанай Тахил» (м. Белый Иркут).

12:30-13:30 - «Чайная церемония» - традиции чаепития «зутараан сай».

13:20-14:00 - Культурная программа в рамках ежегодного межрегионального горного фестиваля.

14:00-15:00 - Соревнования по традиционным видам спорта: «Тэбэк», прыжки через нарты, метание аркана, разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган» (м. Белый Иркут).

15:00-15:20 - Экологическая акция «За чистый Мунко-Саридак» (м. Белый Иркут).

15:20 - Торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований по традиционным видам спорта. Закрытие фестиваля.



Обязательна предварительная регистрация для участников.



Возрастное ограничение: 6+.

