Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль

Участники мероприятия поднимутся на гору Мунку-Сардык
С 28 апреля по 1 мая в Окинском районе Бурятии пройдёт XIV горный фестиваль «Мунку-Сардык-2024». Мероприятие проводится с целью увековечивания памяти победы в Великой Отечественной войне и пропаганды здорового образа жизни и туризма.
- Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. В связи с этим, каждый человек, находящийся в этом районе с 29 апреля по 1 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - сообщили в федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Программа фестиваля
28 апреля – заезд и размещение участников
19:00 - Начало регистрации и подтверждение предварительной регистрации участников горного фестиваля и участников фрирайд-лагеря «Мунку-Сардык-2024» (место слияния р. Белый Иркут и р. Могувек, район «Стрелки»).
29 апреля
8:00-10:00 - Открытие фестиваля (место слияния р. Белый Иркут и р. Могувек, район «Стрелки»). Начало восхождения участников на вершину г. Мунку-Сардык.
20:00-21:00 – Круглый стол с представителями турклубов, гидов-проводников, ТПП «Окинский район», спортивными федерациями, представителями МЧС на тему развития комфортного и безопасного туризма в районе г. Мунку-Сардык. Презентация проекта «Горы зовут». Обсуждение предложений по проекту.
21:00 - Судейская коллегия и мандатная комиссия соревнований по скоростному восхождению в лагере организаторов.
30 апреля
6:00- 19:00 - Восхождение участников на вершину г. Мунку-Сардык.
8:15 - Старт соревнований по скоростному восхождению «Вертикальный километр».
15:00-17:00 – Соревнования по бордекроссу и ски-кроссу (в районе нижнего участка ледопада р. Белый Иркут).
19:00-20:30 - Торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований и участников восхождения.
1 мая – выезд участников
11:00-13:00 - Молебен почитания Бурэн-Хана – хозяина священной горы Мунку-Сардык «Бүрэн Хаанай Тахил» (м. Белый Иркут).
12:30-13:30 - «Чайная церемония» - традиции чаепития «зутараан сай».
13:20-14:00 - Культурная программа в рамках ежегодного межрегионального горного фестиваля.
14:00-15:00 - Соревнования по традиционным видам спорта: «Тэбэк», прыжки через нарты, метание аркана, разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган» (м. Белый Иркут).
15:00-15:20 - Экологическая акция «За чистый Мунко-Саридак» (м. Белый Иркут).
15:20 - Торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований по традиционным видам спорта. Закрытие фестиваля.
Обязательна предварительная регистрация для участников.
Возрастное ограничение: 6+.
Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль
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