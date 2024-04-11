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В Агинском округе появится Дом бурятской письменности

В Агинском округе появится Дом бурятской письменности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Идея появилась результате «мозгового штурма»

Создание Дома бурятской письменности поддержали в Агинском округе Забайкальского края. Идея родилась в результате «мозгового штурма» в рамках стратегической сессии «Брендинг территорий как инструмент позиционирования имиджа Агинского Бурятского округа в контексте современных вызовов». Мероприятие прошло 10 апреля в здании международной ассоциации бурятских оружейников.

- Этот проект имеет хорошую перспективу. Желающих обучиться старомонгольской, бурятской письменности, каллиграфии всегда много. Конечно, это будет пока на общественных началах, но есть возможность создать НКО, поучаствовать в грантовых конкурсах. В планах проводить мастер-классы, лекции и другие мероприятия для развития родного языка, письменности, культуры и традиций, - сказала заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева.

Кроме того, выдвинуты идеи по организации смен в загородных лагерях с монолингвальной образовательной программой, созданию этномастерской на базе Агинской школы № 1, развитию существующего бренда Международной ассоциации бурятских оружейников, разработке туристического тура, посвящённого деятельности российского учёного Цыбена Жамцарано.

Глава сельского поселения Хара-Шибирь Могойтуйского района Валентина Трифонова презентовала проект «Фестиваль дружбы народов». Это село является уникальным местом, где проживают в мире и дружбе люди разных национальностей, этнических бурятов – выходцев из Иркутской области, Бурятии.

- В нашем селе работает музей Дружбы, где собраны исторические материалы о наших земляках. Фестиваль должен стать визитной карточкой, брендом нашего поселения и привлечь гостей, туристов, выходцев из нашего села, которые сегодня проживают в разных уголках России, - сказала глава села.

Модератор стратегической сессии Билигма Будаева отметила, что сессия прошла эффективно, удалось сформулировать идеи проектов, которые в перспективе станут прорывными, окажут позитивное влияние на развитие социальной сферы и экономики округа, на развитие бурятского языка и культуры, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа. 

Забайкальский край бурятский язык

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