Бурятские учёные разрабатывают оригинальную технологию выращивания лекарственных трав

Планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров
Оригинальная технология выращивания лекарственных трав разрабатывается на собственном полигоне БГСХА «Агротех». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
- Наши учёные изучают такие травы, как ромашка аптечная, календула лекарственная, расторопша пятнистая, сапожниковия растопыренная, астрагал перепончатый, шлемник байкальский, родиола розовая. Мы исследуем их адаптивные возможности, перспективы использования лекарственных трав в производстве функциональных продуктов питания, разрабатываем рецептуры БАДов, лекарственных сборов и чайных напитков, - отметил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.
В 2023 году БГСХА подписала соглашение о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательский институтом лекарственных и ароматических растений и Институтом общей и экспериментальной биологии.
- Совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений наши учёные разработали рекомендации по возделыванию календулы лекарственной и расторопши пятнистой в условиях Байкальского региона. Разработаны рекомендации по технологиям получения, переработки, сушке и хранению суховоздушного лекарственного сырья и создан проект организации коллекционного участка и аптекарского огорода в Бурятской ГСХА, - добавил ректор.
В академии ведутся работы по созданию интродукционной (внедренной) популяции перспективного лекарственного растения «сапожниковия растопыренная», известной в народе как корень солодки.
В марте этого года получен патент на полезную модель «Антибактериальная стелька для обуви», в качестве антибактериального состава которой используется костра (части стеблей) технической конопли, пропитанная водным экстрактом ноготков лекарственных.
Кроме того, подготовлен список перспективных видов лекарственных растений Байкальского региона, рекомендуемых для интродукции Бурятской ГСХА, и уже в 2024 году планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров.
Бурятские учёные разрабатывают оригинальную технологию выращивания лекарственных трав
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они всё чаще появляются в общественных местах
Одна из них пожаловалась на состояние сквера имени Пушкина
Готовность проверил зампред правительства
Ночному клубу пришлось извиняться перед оскорблёнными верующими
Они устроят для этого специальный обряд
Мужчине даже пришлось дойти до уполномоченного
Соцобъекты не были оборудованы местами для парковки
С 10 апреля начинается ежегодный величественный 18-дневный Дуйнхор хурал
Работодателю объявлено предостережение
Там второй год не горят фонари
Рейс очень востребован
Зверёк проверил запасы провизии
Занимающиеся там юные футболисты одолели местных жителей
Её не будет полдня
Ледяные наросты нависли у них прямо над головами