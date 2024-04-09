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Бурятские учёные разрабатывают оригинальную технологию выращивания лекарственных трав

Бурятские учёные разрабатывают оригинальную технологию выращивания лекарственных трав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров

Оригинальная технология выращивания лекарственных трав разрабатывается на собственном полигоне БГСХА «Агротех». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Наши учёные изучают такие травы, как ромашка аптечная, календула лекарственная, расторопша пятнистая, сапожниковия растопыренная, астрагал перепончатый, шлемник байкальский, родиола розовая. Мы исследуем их адаптивные возможности, перспективы использования лекарственных трав в производстве функциональных продуктов питания, разрабатываем рецептуры БАДов, лекарственных сборов и чайных напитков, - отметил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.

В 2023 году БГСХА подписала соглашение о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательский институтом лекарственных и ароматических растений и Институтом общей и экспериментальной биологии.

- Совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений наши учёные разработали рекомендации по возделыванию календулы лекарственной и расторопши пятнистой в условиях Байкальского региона. Разработаны рекомендации по технологиям получения, переработки, сушке и хранению суховоздушного лекарственного сырья и создан проект организации коллекционного участка и аптекарского огорода в Бурятской ГСХА, - добавил ректор.

В академии ведутся работы по созданию интродукционной (внедренной) популяции перспективного лекарственного растения «сапожниковия растопыренная», известной в народе как корень солодки.

В марте этого года получен патент на полезную модель «Антибактериальная стелька для обуви», в качестве антибактериального состава которой используется костра (части стеблей) технической конопли, пропитанная водным экстрактом ноготков лекарственных.

Кроме того, подготовлен список перспективных видов лекарственных растений Байкальского региона, рекомендуемых для интродукции Бурятской ГСХА, и уже в 2024 году планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров.
вузы лекарственные растения БГСХА

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