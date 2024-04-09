Бурятские учёные разрабатывают оригинальную технологию выращивания лекарственных трав

Планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров



Оригинальная технология выращивания лекарственных трав разрабатывается на собственном полигоне БГСХА «Агротех». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.



- Наши учёные изучают такие травы, как ромашка аптечная, календула лекарственная, расторопша пятнистая, сапожниковия растопыренная, астрагал перепончатый, шлемник байкальский, родиола розовая. Мы исследуем их адаптивные возможности, перспективы использования лекарственных трав в производстве функциональных продуктов питания, разрабатываем рецептуры БАДов, лекарственных сборов и чайных напитков, - отметил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.



В 2023 году БГСХА подписала соглашение о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательский институтом лекарственных и ароматических растений и Институтом общей и экспериментальной биологии.



- Совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений наши учёные разработали рекомендации по возделыванию календулы лекарственной и расторопши пятнистой в условиях Байкальского региона. Разработаны рекомендации по технологиям получения, переработки, сушке и хранению суховоздушного лекарственного сырья и создан проект организации коллекционного участка и аптекарского огорода в Бурятской ГСХА, - добавил ректор.



В академии ведутся работы по созданию интродукционной (внедренной) популяции перспективного лекарственного растения «сапожниковия растопыренная», известной в народе как корень солодки.



В марте этого года получен патент на полезную модель «Антибактериальная стелька для обуви», в качестве антибактериального состава которой используется костра (части стеблей) технической конопли, пропитанная водным экстрактом ноготков лекарственных.



Кроме того, подготовлен список перспективных видов лекарственных растений Байкальского региона, рекомендуемых для интродукции Бурятской ГСХА, и уже в 2024 году планируется расширение посевов лекарственных растений до 5 гектаров.

