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В Бурятии закрыты все ледовые переправы

В Бурятии закрыты все ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Передвигаться по льду запрещено

В Бурятии закрыты все ледовые переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России информируют, что за сутки прекращена эксплуатация шесть ледовых переправ в Баргузинском районе, - отметили в ведомстве.

Передвижение по льду запрещено. За нарушение грозит административная ответственность. 
Ледовые переправы

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