Передвигаться по льду запрещено
В Бурятии закрыты все ледовые переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России информируют, что за сутки прекращена эксплуатация шесть ледовых переправ в Баргузинском районе, - отметили в ведомстве.
Передвижение по льду запрещено. За нарушение грозит административная ответственность.
В Бурятии закрыты все ледовые переправы
Общество, Фото:
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