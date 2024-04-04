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В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм

В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Пожертвовать деньги на него могут все желающие

В кяхтинском селе Чикой завершилось строительство стопы храма в честь преподобного Варлаама Чикойского. Она обошлась в 300 тысяч рублей. Об этом рассказал глава сельского поселения «Чикойское» Константин Борисов. Он сообщил, что строители вернутся через 10 дней и работы продолжатся.

Церковь возводят на народные деньги. Местных жителей, уроженцев района и вообще всех неравнодушных призвали при желании и возможности пожертвовать на это средства. Все реквизиты есть в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Проектировщик здания – Галина Русакова (Романова), за плечами у которой – 45 подобных проектов. Этот стал последним – в своё время иркутский специалист бесплатно создала его для храма Духа Святого в прибайкальском селе Югово. На тот момент ей было уже 80 лет.

Храм в честь преподобного Варлаама Чикойского заложили в октябре 2022-го по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа. А в 2023-ем ещё в строящейся церкви впервые в истории Чикоя совершили соборное богослужение – божественную литургию.

За зиму стараниями местных жителей и приглашённых специалистов под руководством главы СП полностью собрали сруб. Впереди – сооружение кровли и установка куполов, рассказали в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

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