Заказчиком выступит производственный кооператив
В улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 начнут производить строительные вагончики. Заказчиком выступит производственный кооператив, представитель которого недавно посетил колонию.
«Руководством учреждения совместно с председателем совета производственного кооператива заключено соглашение по установке и утеплению временных жилых точек для рабочего персонала - строительных вагончиков (бытовок)», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
По словам администрации колонии, заключение договора позволит обеспечить трудом осуждённых, а также производить удержания из их заработной платы для погашений по исполнительным листам.
В улан-удэнской колонии начнут производить строительные вагончики
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