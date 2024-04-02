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В улан-удэнской колонии начнут производить строительные вагончики

В улан-удэнской колонии начнут производить строительные вагончики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заказчиком выступит производственный кооператив

В улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 начнут производить строительные вагончики. Заказчиком выступит производственный кооператив, представитель которого недавно посетил колонию.

«Руководством учреждения совместно с председателем совета производственного кооператива заключено соглашение по установке и утеплению временных жилых точек для рабочего персонала - строительных вагончиков (бытовок)», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

По словам администрации колонии, заключение договора позволит обеспечить трудом осуждённых, а также производить удержания из их заработной платы для погашений по исполнительным листам.

колония осужденные

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