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Премьер-министр Мишустин внёс на утверждение в Госдуму кандидатуры в новое правительство РФ

Премьер-министр Мишустин внёс на утверждение в Госдуму кандидатуры в новое правительство РФ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

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В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации» председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового кабинета министров. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Предполагается, что в новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера. 

Также в новом составе правительства появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта. 

Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию, предложено назначить Дмитрия Патрушева (ранее этот пост занимала Виктория Абрамченко - ред.). 

Председатель правительства предложил расширить сферу ответственности Александра Новака: помимо энергетики он будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер). 

По предложению Мишустина Дмитрий Григоренко продолжит осуществлять контроль за финансовой и контрольно-надзорной сферами. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. 

К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и минэкономики в части развития туризма предложено добавить минпросвещения и Росмолодёжь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Татьяна Голикова в качестве вице-премьера будет курировать деятельность министерств здравоохранения, труда и социальной защиты и культуры. Также в сферу её ведения предложено включить Федеральное агентство по делам национальностей.

Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

Отметим, что Юрию Трутневу, отвечавшему за развитие Дальнего Востока (включая Бурятию) и Арктики, прочили переход на должность в администрации президента России.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Государственной Думой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом. 

В министерском блоке предлагаются следующие изменения: 

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

На должность министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 

На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

В качестве нового министра сельского хозяйства Государственной Думе предложена кандидатура Оксаны Лут. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на должность министра спорта предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 

В случае поддержки Государственной Думой Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры) могут сохранить свои посты в новом составе кабмина.

правительство России Госдума Мишустин

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