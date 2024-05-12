В Бурятии установили две дорожные камеры

Они фиксируют превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения



Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о введении в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Обе камеры установлены в Кабанском районе и фиксируют превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения:



- автодорога «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» (вблизи у. Дулан);

- автодорога «Иркутск – Улан-Удэ – Чита» 361 км. (подъезд к пос. Селенгинск).



Всего же с начала года автоматизированными комплексами выявлено свыше 153 тысяч нарушений ПДД. Самым распространённым нарушением является превышение скоростного режима (более 139 тысяч), далее идёт проезд на запрещающий сигнал светофора (7200 постановлений) и непредоставление преимущества пешеходам (3060 фактов).



- Информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции. Уважаемые водители, будьте внимательны за рулём транспортных средств, обращайте внимание на установленные дорожные знаки, - обратились к жителям республики в МВД по Бурятии.

