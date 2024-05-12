В Бурятии ожидается усиление ветра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности



По данным Бурятского гидрометцентра, 12-13 мая по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с.



Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности. «При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра», - рекомендуют в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните по телефонам 101 или 112.

