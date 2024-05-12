В Бурятии в столкновении легковушек пострадали два человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу



Накануне, 11 мая, около 15.30 на 405 км трассы «Байкал» машина «Тойота СН-R» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Тойота Виста». ДТП произошло вблизи села Татаурово. Об этом сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7»



В результате аварии пострадали два человека. Они были направлены в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ.



После ДТП на трассе временно вводилось реверсивное движение.



