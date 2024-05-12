Житель Бурятии потерял 300 тысяч рублей, пытаясь устроиться на удалённую работу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Объявление об удалённом заработке мужчина нашёл в интернете



В полицию в Кабанском районе поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Мужчина рассказал, что нашёл в интернете объявление об удалённом заработке по тестированию приложений. Он связался с работодателями, чтобы узнать условия работы.



Менеджер компании объяснил, что для начала мужчине необходимо заполнить анкету, рассказав о своём образовании и опыте работы. Житель Бурятии заполнил необходимые данные, и его уведомили, что он подходит под требования, но нужно пройти обучение по работе с программой.



Кандидату направили ссылку с установочным файлом и ссылку на психологическую анкету, после которой наставник должен был провести обучение. Мужчина проверил файл на вирусы, запустил установку программы на свой телефон и приступил к заполнению психологической анкеты, направленной работодателем.



Спустя час менеджер отдела кадров уведомил мужчину, что в первом файле выявлена системная ошибка и направил ссылку на другую программу. Система безопасности телефона уведомила владельца, что данный файл является вредоносным, и он отказался от установки. А затем обнаружил, что с его счетов совершён ряд переводов сторонним лицам.



Мужчина осознал, что всё это время мошенники отвлекали его специально, а запустив первый файл, он предоставил доступ злоумышленникам к своему смартфону. Ущерб составил 300 тысяч рублей.



Потерпевший позвонил на «горячую линию» банка, заблокировал счета и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.



- Полицейские призывают граждан быть бдительными. В мессенджерах вам могут поступить сообщения о лёгком заработке путём выполнения несложной работы, например, оценить товары или услуги, оставить отзывы об отелях или различных заведениях. Мошенники просят ввести данные банковских карт для, якобы, получения заработной платы или зарегистрироваться в специальных приложениях. Помните, что предложения крупного заработка за выполнение простой работы – признак того, что с вами связались мошенники. Лёгких денег не бывает, - предупреждают в МВД по Бурятии.





