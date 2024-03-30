30 марта

29 марта

Популярное

Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей

Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 29 марта стали 737 жителей республики (+ 56 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 134 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, полицейскими. Обманывая людей, аферисты сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,5 млн рублей.

Так, жительнице Улан-Удэ поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из операторов сотовой связи и пояснил, что необходимо продлить срок действия сим-карты и для этого нужно продиктовать поступившие смс-коды. Указания мошенника потерпевшая выполнила. Аферист, используя полученные смс-коды, зашёл на страницу потерпевшей на портале «Госуслуги» и от её имени оформил несколько банковских кредитов, похитив средства на общую сумму 1,5 млн рублей.   
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Общество, 30.03.2024
В Бурятии проходит масштабный фестиваль «Байкальская рыбалка»
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек
В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
Общество, 30.03.2024
В следующем месяце в республике стартует конкурс модельеров
На Улан-Удэ опустится «библиотечная ночь»
На Улан-Удэ опустится «библиотечная ночь»
Общество, 30.03.2024
К акции присоединятся библиотеки Бурятии
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
Общество, 30.03.2024
В республике налаживается погода 
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
Общество, 29.03.2024
Лучшие поедут на «Алтаргану» в Монголию
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
Общество, 29.03.2024
Контрактация объектов дорожного нацпроекта в этом году выполнена на 100%
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
Общество, 29.03.2024
Спортсмены от 10 до 17 лет выявят лучшего в армейском рукопашном бое
В Бурятии объявлен детский конкурс семейской культуры
В Бурятии объявлен детский конкурс семейской культуры
Общество, 29.03.2024
Очный финал состоится 1 июня в Улан-Удэ
В Бурятии разыграли кубок республики по муайтай
В Бурятии разыграли кубок республики по муайтай
Общество, 29.03.2024
Также состоялось награждение тренеров и спортсменов
В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»
В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»
Общество, 29.03.2024
С 1 апреля здесь пройдёт месячник по санитарной очистке города
Бурятия добавит денег на ремонт школы в ДНР
Бурятия добавит денег на ремонт школы в ДНР
Общество, 29.03.2024
Общая стоимость работ достигнет более 20 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^