Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 29 марта стали 737 жителей республики (+ 56 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 134 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, полицейскими. Обманывая людей, аферисты сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,5 млн рублей.



Так, жительнице Улан-Удэ поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником одного из операторов сотовой связи и пояснил, что необходимо продлить срок действия сим-карты и для этого нужно продиктовать поступившие смс-коды. Указания мошенника потерпевшая выполнила. Аферист, используя полученные смс-коды, зашёл на страницу потерпевшей на портале «Госуслуги» и от её имени оформил несколько банковских кредитов, похитив средства на общую сумму 1,5 млн рублей.

