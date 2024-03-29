В Бурятии разыграли кубок республики по муайтай

Общество, Фото: федерация муайтай РБ

Также состоялось награждение тренеров и спортсменов



На прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл V открытый кубок Республики Бурятия по муайтай. В соревнованиях участвовало свыше 300 спортсменов из Бурятии и её районов, а также команды из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Читы. Было разыграно 76 комплектов наград, проведено 229 боёв, сообщает федерация муайтай РБ.



На церемонии открытия республиканскими наградами были отмечены тренеры и спортсмены. Благодарность министерства спорта и молодёжной политики РБ получила тренер спортивной школы №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, спортивного клуба «Клинч 03» Амира Алиомарова. Почётную грамоту министерства спорта республики вручили тренеру спортивного клуба «Arsenal» Арсалану Батуеву и тренеру спортивной школа №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, спортивного клуба «Пересвет» Баиру Цынгееву. Заслуженным тренером Бурятии стала Оюна Абдулмуслимова, тренер спортивной школы Иволгинского района. Спортсменам Станиславу Сотникову, Дарье Ербаевой, Эдуарду Шалуеву в торжественной обстановке вручили знаки кандидатов в мастера спорта.



По итогам кубка первое общекомандное место занял СК «Arsenal». На втором месте – спортсмены СК «Иволгатай». Третье место у тайбоксёров СК «Пересвет».



В рамках кубка проводился конкурс на лучшее исполнение ритуального танца «Вай Кру Рам Муай». Призы за лучшее исполнение получили Владислав Толстихин (спортивная школа №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ), Матвей Ямалетдинов (СК «Островский 13» г. Чита) и Станислав Сугробов (СК «Патриот»).



Лучшими бойцами турнира стали: Иван Петров (СК «Пересвет», спортивная школа №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ), Александр Хлебодаров (спортивная школа Иволгинского района), Владимир Черных (СК «Arsenal»), Демид Кузьмин (СК «Пересвет», спортивная школа №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ).

