По БАМу проедет первая автоэкспедиция

Её маршрутом станет дорога-дублёр Байкало-Амурской магистрали



В марте стартовала первая автоэкспедиция по дублёру Байкало-Амурской магистрали. Александр Еликов и Алексей Жирухин проедут весь БАМ на стандартном автомобиле, чтобы посетить все интересные локации, людей, которые строили магистраль, а также показать туристическую доступность этой дороги. Об этом будет снят многосерийный фильм.



Как сообщает министерство туризма РБ, Железнодорожная Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяжённость магистрали – 4300 километров. Вдоль всей магистрали проходит автодублёр, который можно проехать только в холодное время года.

