28 марта

27 марта

Популярное

Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира

Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Соревнования проходили в Азербайджане

С 24 по 29 марта в Баку проходит международный турнир по боксу «Великий шёлковый путь-2024». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 10 стран.

Бурятский боксёр Баир Батлаев стал бронзовым призёром международного турнира в весовой категории 51 кг. В полуфинальном поединке он уступил иранскому спортсмену Махди Парвизи.

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, Баира Батлаева тренирует Доржо Шаргакшанов.

бокс Бурятия спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира
Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира
Общество, 28.03.2024
Соревнования проходили в Азербайджане
В Улан-Удэ запускают муниципальный маршрут №82
В Улан-Удэ запускают муниципальный маршрут №82
Общество, 28.03.2024
По нему пустят один автобус «Газель Сити»
Путин присвоил 75-й бригаде из Улан-Удэ наименование гвардейской
Путин присвоил 75-й бригаде из Улан-Удэ наименование гвардейской
Общество, 28.03.2024
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество»
Улан-удэнский актёр сыграл в новом комедийном сериале ТНТ
Улан-удэнский актёр сыграл в новом комедийном сериале ТНТ
Общество, 28.03.2024
Одним из сценаристов стал ещё один представитель Бурятии
«Не выдержит и веса рыбацкого сундука»: В Бурятии напомнили о тонком льде
«Не выдержит и веса рыбацкого сундука»: В Бурятии напомнили о тонком льде
Общество, 28.03.2024
Для любителей подлёдного лова риск провалиться увеличивается с каждым днём
В Бурятии сообщили, сколько семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий
В Бурятии сообщили, сколько семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий
Общество, 28.03.2024
В общей сложности на эти цели семьям перечислили около 3 миллиардов рублей
Боец СВО из Бурятии разыскал студентку, написавшую ему трогательное письмо
Боец СВО из Бурятии разыскал студентку, написавшую ему трогательное письмо
Общество, 28.03.2024
По его словам, послание девушки очень помогло ему во время службы
Главврача дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ наградили медалью
Главврача дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ наградили медалью
Общество, 28.03.2024
Аюр Бимбаев работает в здравоохранении 46 лет
Власти Улан-Удэ не намерены откладывать возведение мемориала участникам СВО
Власти Улан-Удэ не намерены откладывать возведение мемориала участникам СВО
Общество, 28.03.2024
Ранее горожане просили повременить с установкой 15-метрового памятника  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^