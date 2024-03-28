В Бурятии выберут улигершинов для «Алтарганы»

Заявки принимаются до 10 апреля
С 25 по 26 апреля в Улан-Удэ состоится республиканский конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии «Ульгэрэй аялга», посвящённый 95-летию Республиканского центра народного творчества и Году семьи. Мероприятие проводится в рамках подготовки к участию творческой делегации республики в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана – 2024».
Участвовать в конкурсе могут индивидуальные исполнители – улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в двух возрастных группах: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше. Разрешается участие лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных группах.
Конкурс проводится в один тур. Каждый участник представляет один улигер (время исполнения – 10 минут) и одно произведение одической поэзии (любой жанр по выбору продолжительностью не более 3 минут) в соответствии с локальными исполнительскими традициями своего района.
Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение. Использование фонограмм не допускается. Разрешается использование микрофона.
Конкурс состоится 25 апреля в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Гала-концерт победителей отборочных туров конкурсов «Навстречу «Алтаргане»» (6+) пройдёт 26 апреля в Бурятском театре драмы им. Х. Намсараева.
Три лучших исполнителя в каждой возрастной группе награждаются дипломом лауреата, денежным вознаграждением и медалями, остальные – дипломами участника.
Заявки и пакет документов подаются в срок до 10 апреля на электронный адрес: onknrcnt@mail.ru.
Возрастное ограничение: 6+.
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