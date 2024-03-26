Электричества не будет в дневное время
Завтра, 27 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ запланировано временное ограничение подачи электроэнергии.
По информации администрации района, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: «РошСтрой» по ул. Ботанической, 37а, «Байкал-Вент» по пр. Автомобилистов, 1, ОАО «БурятАвтоСервис», шиномонтаж (ООО «ВОГ-2000»), ООО «Автомир», магазин «Автомир», АЗС №12 на пр. Автомобилистов, 21а, типография «НовоПринт», «РошСтрой» на ул. Ботаническая, 38, ПАП-3, «Мебель от Зыкова» на ул. Ботаническая, 38; промбаза «ЭнхСтрой», ООО «Колибри», база ХА30 МВД, отель «Аракс» на пр. Автомобилистов, 7в, РА «Барон» на ул. Ботаническая, 38.
В Улан-Удэ отключат свет на Ботанической и проспекте Автомобилистов
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