В Бурятии выбрали лучших педагогов допобразования

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Завершился республиканский конкурс «Сердце отдаю детям»



22 марта в Бурятии прошёл финальный очный этап и награждение победителей конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2024».



На завершающем этапе педагоги участвовали в импровизационном конкурсе «Сетевая интеграция в дополнительном образовании». По итогам испытания, конкурсанты, прошедшие в следующий тур, участвовали в «Педагогической риторике» - профессиональном диалоге с представителем министерства образования и науки республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По результатам испытаний в финал прошло 14 участников, трое из которых заняли призовые места и один выиграл гран-при. Абсолютным победителем стал Андрей Леонтьев, педагог дополнительного образования Курумканского района. Первое место завоевала Екатерина Анисина, педагог дополнительного образования дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ. Второе место заняла Лариса Степанова, педагог дополнительного образования Баргузинского дома детского творчества. На третьем месте – Данил Аюшинов, педагог дополнительного образования Иволгинского районного центра дополнительного образования.



- Пришло время расти. Я 6 лет работаю в дополнительном образовании, нужно подавать пример молодым педагогам. Сложно было бороться с самим собой, но коллектив всегда поддерживал. Очень рад, что взял гран-при, - поделился обладатель главного приза Андрей Леонтьев.

