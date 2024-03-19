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В Бурятии на «Байкальской рыбалке» посоревнуются 250 команд

В Бурятии на «Байкальской рыбалке» посоревнуются 250 команд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Организаторы завершили регистрацию участников

18 марта в Бурятии завершилась регистрация на фестиваль подлёдного лова «Байкальская рыбалка-2024» (возрастное ограничение 0+). Всего зарегистрировано 250 команд. Они представляют города Улан-Удэ, Владивосток, Хабаровск, Алдан, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Москва, Казань, Санкт-Петербург. Кроме того, подали заявки спортсмены из Монголии.

Крупнейший рыбацкий фестиваль пройдёт 29-30 марта в «Байкальской Гавани», в селе Турка Прибайкальского района.

Главный приз этого года – внедорожник УАЗ «Патриот». За второе место будет присуждён снегоход. Команда, занявшая третье место, получит лодочный мотор.

Параллельно со взрослой рыбалкой пройдут соревнования «Юный рыбак» с главным призом – квадроциклом. Для всех юных рыбаков, а ожидается участие более 100 детей, организаторы приготовили памятные сувениры.

Женская команда с наилучшим результатом получит четыре путёвки в Сочи (на общую сумму 400 тысяч рублей). По словам организаторов, с каждым годом всё больше рыбачек выходят на байкальский лёд.

Победителей определят после взвешивания выловленной рыбы. Всего определено 10 призовых мест в общем зачёте, три призовых места среди женских команд, а также следующие номинации от спонсоров: «Приз от семьи актёра Алексея Булдакова», «Лучшая командная экипировка», «Лучшая семейная команда», «За верность «Байкальской рыбалки», «Самый старший участник», «Самый юный участник», «Участник, поймавший самую крупную рыбу» и «Лучшая команда поддержки».

Звёздным гостем «Байкальской рыбалки» станет народный артист России Дмитрий Певцов. 

- Подготовка идёт полным ходом. Всё будет готово к самому фестивалю. 29 марта у нас пройдёт открытие, которое станет праздником для всей нашей республики и гостей. Мы будем рады видеть участников, а также болельщиков, которые смогут окунуться в атмосферу «Байкальской рыбалки» и поболеть за свои команды, - поделился с «Байкал-Daily» представитель оргкомитета «Байкальская оыбалка - 2024» Владимир Францов.

Ежегодно фестиваль объединяет большое количество людей. «Байкальская рыбалка» официально признана самой массовой подлёдной рыбалкой в России и внесена в Книгу рекордов России.

Программа фестиваля:

Пятница, 29 марта:
12:00 - регистрация участников;
15:00 - открытие соревнований;
16:00 – жеребьёвка.

Суббота, 30 марта:
7:40 построение участников
8:00-12:00 - лов рыбы;
13:00 - 14:30 заседание судейской коллегии;
14:30 – награждение;
17:00 - церемония закрытия.

Программа турнира «Юный Рыбак»:

Суббота, 30 марта:

9:00 - регистрация участников;
10:00-12:00 - лов рыбы;
12:00-13:00 - заседание судейской коллегии;
13:00 - награждение участников.

Байкальская рыбалка

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