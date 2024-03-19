Прокуратура Бурятии запустит горячую линию по качеству медуслуг

На горячей линии можно будет оставить жалобы



Прокуратура Бурятии с 20 марта до 20 апреля проведёт горячую линию по вопросам своевременного оказания медицинских услуг, обеспечения лекарственными средствами.



Жители республики могут сообщить о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи, несвоевременного предоставления лекарств, а также об иных нарушениях закона в сфере охраны здоровья граждан.



Граждане могут обратиться к дежурному прокурору с 8.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00) по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.



