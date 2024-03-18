К концу недели в Бурятии резко похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Однако в середине недели в республике будет до +10 градусов



Во вторник, 19 марта, в Бурятии сохранится, неустойчивая погода, местами снег. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Ночью преобладающая температура составит -10,-16, по северу до -20 и ниже, днём +3,+8.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью западный слабый, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.



20-21 марта ожидается вынос тепла из южных широт, так что будет тепло, без осадков. В дневные часы до +4,+10.



А в пятницу погода резко ухудшится. 22 марта произойдёт смещение активного атмосферного фронта, который вызовет снег, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ожидается позёмка, метели, на дорогах накаты, заносы.



Выходные тоже будут холодными. Похолодает на 8 и более градусов, в дневные часы ожидается минусовая температура.



