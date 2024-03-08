Во Фролихинском заказнике засняли самку кабарги
Во время зимних маршрутных учётов на особо охраняемых природных территориях Бурятии часто случаются удивительные встречи. На видео ФГБУ «Заповедное Подлеморье» попала одна из них.
Животное притаилось под заснеженной лапой дерева, а когда поняло, что его заметили, умчалось вскачь прямо по озеру. Эта прыгунья – самка кабарги.
- Красиво идёт! – говорит автор видео, Владимир Парфёнов, участковый государственный инспектор во Фролихинском заказнике.
В Бурятии инспектор встретил стеснительную «прыгунью»
Общество, Фото:
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