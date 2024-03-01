О его подвиге рассказали в Минобороны
Участник спецоперации, гвардии младший сержант Ананда Дугаржапов из Бурятии за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач награждён орденом Мужества.
- Ананда Дугаржапов в ходе наступления в составе экипажа танка Т-72 совершил танковый прорыв через укреплённые и замаскированные позиции ВСУ, которые располагались в нескольких лесополосах. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, экипажу танка удалось прорваться на максимально возможное расстояние и нанести существенный урон живой силе боевиков. Гвардии младший сержант Дугаржапов лично определил местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнём уничтожил порядка семи человек личного состава украинских войск, - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Ананда Дугаржапов награждён не только орденом Мужества, но и ещё одной государственной наградой – медалью «За отвагу».
Танкиста из Бурятии наградили орденом Мужества
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