Танкиста из Бурятии наградили орденом Мужества

О его подвиге рассказали в Минобороны



Участник спецоперации, гвардии младший сержант Ананда Дугаржапов из Бурятии за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач награждён орденом Мужества.



- Ананда Дугаржапов в ходе наступления в составе экипажа танка Т-72 совершил танковый прорыв через укреплённые и замаскированные позиции ВСУ, которые располагались в нескольких лесополосах. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, экипажу танка удалось прорваться на максимально возможное расстояние и нанести существенный урон живой силе боевиков. Гвардии младший сержант Дугаржапов лично определил местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнём уничтожил порядка семи человек личного состава украинских войск, - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



Ананда Дугаржапов награждён не только орденом Мужества, но и ещё одной государственной наградой – медалью «За отвагу».



