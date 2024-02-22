22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии увековечили память погибшего на СВО старшины полиции в отставке

В Бурятии увековечили память погибшего на СВО старшины полиции в отставке
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Содном Доржиев посмертно награждён орденом Мужества

Накануне Дня защитника Отечества в посёлке Заиграево прошёл торжественный митинг, посвящённый памяти старшины полиции в отставке Соднома Цырендашиевича Доржиева, погибшего при выполнении воинского долга в период проведения СВО.

Открыл мероприятие заместитель министра МВД по Бурятии Евгений Давыдов.

- Мемориальная доска – это памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам об отваге нашего земляка, о мужестве и героизме Соднома Цырендашиевича. Его имя навсегда вписано в страницу героической летописи района, республики, страны, - отметил полковник полиции.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник и личный состав районного отдела полиции, председатель Совета ветеранов и ветераны ОВД, председатель Общественного совета при ОМВД, глава районной администрации, представители войсковой части и общественной организации «Союз солдатских родителей», супруга, дети и родственники Соднома Доржиева.



В органах внутренних дел Содном Цырендашиевич прослужил 16 лет полицейским изолятора временного содержания ОМВД России по Заиграевскому району. Являлся участником боевых действия – неоднократно выезжал в служебные командировки в составе сводных отрядов МВД по Бурятии на Северный Кавказ. Награждён медалями «За безупречную службу», знаком «Отличник милиции». В 2018 году Содном Доржиев ушёл на пенсию.

В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью и сразу ушёл защищать Родину.

21 августа 2023 года погиб в ходе СВО. Указом президента России Владимира Путина за проявленное мужество и героизм награждён орденом Мужества посмертно.

Мемориальную доску открыли начальник отдела МВД России по Заиграевскому району Баян Доржиев и председатель Общественного совета при отделе Александр Седунов.

Присутствующие почтили память полицейского минутой молчания и возложили цветы мемориальной доске, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

мемориальная доска спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Два года назад началась гуманитарная миссия в Донбассе
Два года назад началась гуманитарная миссия в Донбассе
Общество, 22.02.2024
В новые регионы было отправлено более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов
В Бурятии рассказали о свистящих горных козлах из Тунки
В Бурятии рассказали о свистящих горных козлах из Тунки
Общество, 22.02.2024
Их охрану в республике сделали приоритетной
На севере Бурятии чиновники поплатятся за нападение собаки на ребёнка
На севере Бурятии чиновники поплатятся за нападение собаки на ребёнка
Общество, 22.02.2024
Местной администрации придётся выложить 25 тысяч рублей
Четверть улан-удэнок не собираются поздравлять мужчин с 23 февраля
Четверть улан-удэнок не собираются поздравлять мужчин с 23 февраля
Общество, 22.02.2024
Они решили оставить защитников без подарков
Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов
Улан-удэнцев обеспокоила судьба скамеек и беседок с площади Советов
Общество, 22.02.2024
В соцсетях заявили, что их «свалили» на Стеклозаводе
В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
В Улан-Удэ осуждённым женщинам прочитали лекцию о доброте
Общество, 22.02.2024
Затем женщины написали письма военнослужащим
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Путина из-за «отвратительного» школьного катка
Общество, 22.02.2024
Люди заявили, что на чиновников действуют только эти волшебные слова 
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
В Бурятии подвели итоги акции «Незаконник»
Общество, 22.02.2024
Профилактическое мероприятие длилось около недели 
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО
Общество, 22.02.2024
Их чествовали в улан-удэнском аэропорту
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Следователи и полицейские Бурятии передали в зону СВО три автомобиля
Общество, 22.02.2024
Передача состоялась накануне Дня защитников Отечества 
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины
Общество, 22.02.2024
Стало известно, сколько требуется работающим горожанам, чтобы «дорасти» до начальника
Морозы в Бурятии немного отступят
Морозы в Бурятии немного отступят
Общество, 22.02.2024
«Потепление» ожидается в праздничные дни 
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте
Общество, 22.02.2024
Мусор туда привезли из торговой точки
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
Общество, 22.02.2024
Дети рассказали пассажирам об обитателях тайги 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^