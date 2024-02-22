В Бурятии увековечили память погибшего на СВО старшины полиции в отставке













Накануне Дня защитника Отечества в посёлке Заиграево прошёл торжественный митинг, посвящённый памяти старшины полиции в отставке Соднома Цырендашиевича Доржиева, погибшего при выполнении воинского долга в период проведения СВО.Открыл мероприятие заместитель министра МВД по Бурятии Евгений Давыдов.- Мемориальная доска – это памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам об отваге нашего земляка, о мужестве и героизме Соднома Цырендашиевича. Его имя навсегда вписано в страницу героической летописи района, республики, страны, - отметил полковник полиции.На торжественном мероприятии присутствовали начальник и личный состав районного отдела полиции, председатель Совета ветеранов и ветераны ОВД, председатель Общественного совета при ОМВД, глава районной администрации, представители войсковой части и общественной организации «Союз солдатских родителей», супруга, дети и родственники Соднома Доржиева.В органах внутренних дел Содном Цырендашиевич прослужил 16 лет полицейским изолятора временного содержания ОМВД России по Заиграевскому району. Являлся участником боевых действия – неоднократно выезжал в служебные командировки в составе сводных отрядов МВД по Бурятии на Северный Кавказ. Награждён медалями «За безупречную службу», знаком «Отличник милиции». В 2018 году Содном Доржиев ушёл на пенсию.В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью и сразу ушёл защищать Родину.21 августа 2023 года погиб в ходе СВО. Указом президента России Владимира Путина за проявленное мужество и героизм награждён орденом Мужества посмертно.Мемориальную доску открыли начальник отдела МВД России по Заиграевскому району Баян Доржиев и председатель Общественного совета при отделе Александр Седунов.Присутствующие почтили память полицейского минутой молчания и возложили цветы мемориальной доске, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.