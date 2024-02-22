В Улан-Удэ за неделю встретили более сотни участников СВО





В международном аэропорту «Байкал» по уже сложившейся традиции встречают участников специальной военной операции из Бурятии, которые приезжают на малую родину в отпуск. На этой неделе ребят чествовали сотрудники Минсельхоза РБ. Каждому бойцу при этом преподнесли синий хадак.- За эту неполную неделю, в преддверии Дня защитника Отечества, мы встретили более ста наших земляков, – рассказали в министерстве. – Это было очень волнительно и трогательно – мы видим слёзы радости и самые тёплые объятия родных и друзей бойцов. Для нас большая честь одними из первых поприветствовать участников специальной военной операции на родной земле. Пусть этот заслуженный отпуск станет для них временем покоя и восстановления и возможностью насладиться общением с близкими.В ведомстве напомнили, что решение о торжественной встрече каждого рейса, на котором прибывают участники СВО, приняли на уровне республиканского правительства.