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В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»

В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»
Общество,  Фото:администрация района
Всего состоялось шесть конкурсных этапов

16 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл традиционный районный конкурс «Патриоты России -2024». Участники собрались в селе Новый Заган.

- 13 команд из школ Мухоршибирского района показали свою меткость, сплоченность, выносливость, скорость, ум и сноровку в шести конкурсных этапах, - рассказали в районной администрации.

Дети соревновались в:

- конкурсе капитанов
- строевом смотре с песней
- солдатской силе
- сборке-разборке АК-74
- стрелковом поединке (стрельба из пневматической винтовки)
- перетягивании каната.

Победителем стала команда Хонхолойской средней школы. Второе место у Новозаганской школы, бронзу завоевала команда Никольской средней школы.


школьники конкурс

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