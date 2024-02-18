Всего состоялось шесть конкурсных этапов
16 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл традиционный районный конкурс «Патриоты России -2024». Участники собрались в селе Новый Заган.
- 13 команд из школ Мухоршибирского района показали свою меткость, сплоченность, выносливость, скорость, ум и сноровку в шести конкурсных этапах, - рассказали в районной администрации.
Дети соревновались в:
- конкурсе капитанов
- строевом смотре с песней
- солдатской силе
- сборке-разборке АК-74
- стрелковом поединке (стрельба из пневматической винтовки)
- перетягивании каната.
Победителем стала команда Хонхолойской средней школы. Второе место у Новозаганской школы, бронзу завоевала команда Никольской средней школы.
В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»
Общество, Фото:
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