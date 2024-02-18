В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»

Общество, Фото: администрация района

Всего состоялось шесть конкурсных этапов



16 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл традиционный районный конкурс «Патриоты России -2024». Участники собрались в селе Новый Заган.



- 13 команд из школ Мухоршибирского района показали свою меткость, сплоченность, выносливость, скорость, ум и сноровку в шести конкурсных этапах, - рассказали в районной администрации.



Дети соревновались в:



- конкурсе капитанов

- строевом смотре с песней

- солдатской силе

- сборке-разборке АК-74

- стрелковом поединке (стрельба из пневматической винтовки)

- перетягивании каната.



Победителем стала команда Хонхолойской средней школы. Второе место у Новозаганской школы, бронзу завоевала команда Никольской средней школы.





