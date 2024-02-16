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В Бурятии верующие отпраздновали Сретение

В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино

15 февраля православные верующие в Бурятии отметили Сретение Господне. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение всенощного бдения с литией в Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.

В сам день праздника по случаю престольного торжества митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре села Батурино. За богослужением молились сёстры обители, супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, благотворители, прихожане и паломники.

- По запричастном стихе было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи. После божественной литургии на средине храма было совершено славление праздника и возглашены уставные многолетия. Затем владыка обратился к сестрам и прихожанам монастыря с архипастырским словом и поздравил всех с престольным праздником этой святой обители, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

православие Бурятия епархия Праздники

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