Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного

Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета



Определена дата проведения гастрономического фестиваля «Хорхог. Агинская баранина на камнях». Это туристическое событие пройдёт в Агинском Бурятском округе, на этнобазе «Кочевник» 10 августа.



Подготовка к проведению четвёртого фестиваля уже началась. 15 февраля прошёл первый организационный комитет.



- Гастрофестиваль 2024 года обретёт статус международного. Предварительно подтвердили своё участие команды из Монголии, этнические буряты с Шэнэхээна из КНР, соседней Бурятии, - рассказала начальник отдела планирования и анализа администрации Агинского округа Баира Дашидымбрылова.



Как отметила заместитель министра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова, фестиваль поддержан на федеральном уровне.

- Такая поддержка требует максимальных усилий с нашей стороны. Мы обязаны обеспечить территорию удобным подъездом, устойчивым сотовым покрытием. А самое главное, привлечь большой туристический поток, - отметила она.



Ещё одним новшеством гастрофестиваля 2024 года станет конкурс на большую и дружную семью в традиционной бурятской одежде. Организаторами будет приветствоваться участие гостей в стилизованных нарядах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение: 6+.

