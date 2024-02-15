Десантники из Бурятии ликвидировали опорный пункт ВСУ

Общество, Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео



Десантники из Бурятии заняли опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации западнее Артёмовска. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео.



На кадрах бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии ведёт огонь прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами. Расстояние до противника – 1000-1500 метров.



- После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ экипаж боевой машины десанта немедленно сменил огневую позицию. На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовики соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления, - сообщило Минобороны.



