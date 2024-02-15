Минобороны опубликовало видео
Десантники из Бурятии заняли опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации западнее Артёмовска. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео.
На кадрах бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии ведёт огонь прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами. Расстояние до противника – 1000-1500 метров.
- После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ экипаж боевой машины десанта немедленно сменил огневую позицию. На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовики соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления, - сообщило Минобороны.
Десантники из Бурятии ликвидировали опорный пункт ВСУ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Минобороны опубликовало видео
Госинспекторы пройдут более 400 км
Зоозащитники заявили, что бродячие животные страдают от отравлений и расстрелов
Он дошёл до Верховного суда республики
Животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться
Он уберёг супругу от перевода двух миллионов рублей
На приём ведётся предварительная запись
Представленные там работы возмутили известных фотографов
Мошенники «поскромничали» с суммой украденных денег
Теперь власти ждут идей и предложений от горожан
Основам обучил фотограф и видеографам
Мужчина попал в ДТП, будучи пьяным
Местные жители заявили, что они налетают на прохожих
Под отключение попадут дома на Ключевской, Жердева и Линейной
Автобусы будут курсировать из трёх сёл в районный центр