В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца

Там появилась посвящённая ему мемориальная доска



В минувший четверг, 8 февраля, в селенгинском селе Тохой установили мемориальную доску, посвящённую павшему участнику СВО из Бурятии. Она появилась в сквере Победы и стала третьей по счёту.



Памятные таблички в честь двух других бойцов появились там в июне и ноябре. Их установили на деньги, которые собрали жители сельского поселения «Загустайское», сообщает «Селенга-инфо.24/7».



Погибший участник СВО, которого увековечили на этой неделе, в конце сентября 2022-го заключил контракт и отправился на спецоперацию. Он служил в должности водителя-химика взвода радиационной, химической биологической разведки и погиб в конце января 2023-го. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.