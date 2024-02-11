Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины

По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 11 февраля, в Северо-Байкальском районе возможен сход лавин. Потому туристов просят воздержаться от походов в горы. Лавиноопасная обстановка сложилась там на днях на перевале Даван – Гоуджекит.
Кроме того, снежные массы могут сойти в Кабанском, Муйском, Окинском и Тункинском районах, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с гор со скоростью в 20-30 метров в секунду. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.
Если же угол наклона превышает 45 градусов, это случается практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды, землетрясение, взрывы и другие виды человеческой деятельности, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.
Кроме того, снежные массы могут сойти в Кабанском, Муйском, Окинском и Тункинском районах, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с гор со скоростью в 20-30 метров в секунду. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.
Если же угол наклона превышает 45 градусов, это случается практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды, землетрясение, взрывы и другие виды человеческой деятельности, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.