Десантники из Бурятии в зоне СВО отметили Сагаалган













Десантники из Бурятии отметили Новый год по лунному календарю в зоне спецоперации. Поздравить военнослужащих приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батор-лама. Об этом сообщили в Минобороны РФ.«К десантникам отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, выполняющих боевые задачи на артемовском направлении в составе Южной группировки войск, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батор-лама, чтобы поздравить своих земляков с традиционным буддийским праздником Сагаалган, который в этом году отмечается 10 февраля как в Бурятии, так и в Калмыкии, Туве и на Южном Алтае», - говорится в сообщении.В Минобороны рассказали, что десантники, исповедующие буддизм, были рады встрече со священнослужителем. Он пообщался с ними, прочитал защитные молитвы и раздал обереги.- В своих поездках мы поддерживаем наших воинов морально и духовно. Как и представители других религий, мы приносим защитные обереги, которые ребята с охотой берут себе для осознания защиты свыше, – рассказал лама.После молитвы и исповеди воины-десантники пригласили гостей к праздничному столу с традиционными блюдами бурятской кухни.