В Улан-Удэ окропили святой водой уфсиновцев и их кабинеты

К ним наведался священник
В пятницу, 19 января, христиане отмечают Крещение – один из главных православных праздников. С ним сотрудников республиканского УФСИН поздравил помощник начальника управления федеральной службы исполнений наказаний по организации работы с верующими, иерей Свято-Одигитриевского собора Антоний Хинганский
Священнослужитель окропил святой водой здание ведомства и работников и освятил их кабинеты. А ещё пожелал всем божьего благословения, успехов в службе, здоровья и семейного благополучия.
В завершение мероприятия отец Антоний побеседовал с сотрудниками управления, ответил на интересующие их вопросы и рассказал о намеченных планах по духовно-нравственному воспитанию.
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